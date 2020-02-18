ЛНР начала наступление в Донбассе

Украина понесла потери.

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе. Атака ведется в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом через Facebook сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС)

Бойцы пытаются прорваться через линию соприкосновения. Уже известно, что военные со стороны Украины понесли потери. В ОСС добавили, что ЛНР ведет стрельбу по защитникам Киева. Они используют оружие, которое запрещено по условиям минских соглашений. В частности, это относится к минометам с калибром 120 миллиметров. Бойцы ЛНР используют гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна