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lesjasap
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ЛНР начала наступление в Донбассе

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Украина понесла потери.

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе. Атака ведется в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом через Facebook сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС)

Бойцы пытаются прорваться через линию соприкосновения. Уже известно, что военные со стороны Украины понесли потери. В ОСС добавили, что ЛНР ведет стрельбу по защитникам Киева. Они используют оружие, которое запрещено по условиям минских соглашений. В частности, это относится к минометам с калибром 120 миллиметров. Бойцы ЛНР используют гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна

Теги: донбасс, лнр
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 11:14

Дай Бог удачи Вам, ребята! Только не останавливайтесь и не слушайте всяких либерастов! Гоните бандеро-фашистов до Львова, а можно и дальше. А тех, кто в Киеве восседает, судить, как нацистских преступников! Всё марионеточное правительство.

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Аноним
Сегодня 11:12

похоже ВСУ нормального языка не понимают а когда перец в залницу кричим виноваты все а мы белые и пушистые

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Аноним
Сегодня 11:34

Все должно быть справедливо. По Минским соглашениям , они не должны в наступление идти. Это нарушение и неправильно .

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Аноним
Сегодня 11:25

Внимание, внимание!!! Будьте предельно осторожны!!! Началось активное ватоизвержение!!! В зону поражения срочно выдвинулись бригады с Канатчиковой дачи для борьбы со стихийным бедствием!

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Аноним
Сегодня 11:04

сколько можно терпеть обстрелы и гибель детей и мирных жителей! дать им по сра%ьнику от души!!! Ату их!!!

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Аноним
Сегодня 11:04

Провокация правосеков! Наверняка сами обстреляли, напали, получили по зубам, а теперь орут на весь мир- помогите, насилуют!

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Аноним
Сегодня 11:07

ЛНР ведет стрельбу по защитникам Киева. И сколько до того Киева?

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Аноним
Сегодня 11:06

надо было не останавливать ребят,давно б мир и покой был,задрали нацики

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Аноним
Сегодня 11:27

Только в плен не берите уродов майданутых, успехов Вам и удачи!

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Аноним
Сегодня 11:10

До самого Киева гоните их

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