ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе. Атака ведется в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом через Facebook сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС)
Бойцы пытаются прорваться через линию соприкосновения. Уже известно, что военные со стороны Украины понесли потери. В ОСС добавили, что ЛНР ведет стрельбу по защитникам Киева. Они используют оружие, которое запрещено по условиям минских соглашений. В частности, это относится к минометам с калибром 120 миллиметров. Бойцы ЛНР используют гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР.
Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна
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Дай Бог удачи Вам, ребята! Только не останавливайтесь и не слушайте всяких либерастов! Гоните бандеро-фашистов до Львова, а можно и дальше. А тех, кто в Киеве восседает, судить, как нацистских преступников! Всё марионеточное правительство.
похоже ВСУ нормального языка не понимают а когда перец в залницу кричим виноваты все а мы белые и пушистые
Все должно быть справедливо. По Минским соглашениям , они не должны в наступление идти. Это нарушение и неправильно .
Внимание, внимание!!! Будьте предельно осторожны!!! Началось активное ватоизвержение!!! В зону поражения срочно выдвинулись бригады с Канатчиковой дачи для борьбы со стихийным бедствием!
сколько можно терпеть обстрелы и гибель детей и мирных жителей! дать им по сра%ьнику от души!!! Ату их!!!
Провокация правосеков! Наверняка сами обстреляли, напали, получили по зубам, а теперь орут на весь мир- помогите, насилуют!
ЛНР ведет стрельбу по защитникам Киева. И сколько до того Киева?
надо было не останавливать ребят,давно б мир и покой был,задрали нацики
Только в плен не берите уродов майданутых, успехов Вам и удачи!
До самого Киева гоните их