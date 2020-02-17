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Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

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Дмитрий Песков не видит желания Киева говорить с ЛНР и ДНР.

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе. Ранее президент Украины выступил с подобным предложением на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил о необходимости контроля региона сотрудниками ОБСЕ и членов власти ДНР и ДНР.

Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог

прокомментировал пресс-секретарь президента РФ

Это нужно на период подготовки местных выборов на территории Донбасса. По мнению Дмитрия Пескова, новую инициативу нужно обсуждать. Это следует делать совместно с представителями ДНР и ЛНР. Однако Киев не проявляет интереса к контактам с самопровозглашенными республиками.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна

Теги: владимир зеленский, дмитрий песков, донбасс, кремль, патрулирование
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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