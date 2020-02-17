Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе. Ранее президент Украины выступил с подобным предложением на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил о необходимости контроля региона сотрудниками ОБСЕ и членов власти ДНР и ДНР.
Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог
прокомментировал пресс-секретарь президента РФ
Это нужно на период подготовки местных выборов на территории Донбасса. По мнению Дмитрия Пескова, новую инициативу нужно обсуждать. Это следует делать совместно с представителями ДНР и ЛНР. Однако Киев не проявляет интереса к контактам с самопровозглашенными республиками.
Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму.
Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна
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