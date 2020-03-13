Турция объявила России ультиматум по Сирии

Анкара не будет выводить собственные войска с территории конфликта.

Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба. Об этом сообщили журналисты из издания "Авиа.про". По данным журналистов, Хулуси Акар добавил, что чиновники лично поставили ультиматум РФ по данным условиям. Анкара заставила принять их требования путем военной угрозы.

Журналисты телеканала TPT заявили, что после этого Акар заявил, что "мы достигли отличного соглашения". Министр добавил, что военные Анкары продолжат нападение, если режим прекращения огня не будет соблюдаться. Российские аналитики считают, что Турция не находится в том положении, чтобы ставить России ультиматумы.

До настоящего момента и российская, и сирийская стороны действовали весьма сдержано, но если Эрдоган хочет настоящей войны, то он её получит прокомментировали источники "Авиа.про"

Ранее Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе.

Видео: YouTube/T.C. Millî Savunma Bakanlığı, CNN TÜRK, BBC News Türkçe, Yeni Şafak