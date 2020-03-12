Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

Отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили вопросы реализации договоренностей. Они были заключены на встрече в Москве 5 марта.

С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, - отмечает пресс-служба.

Лидеры двух стран отметили важность плотной совместной работы министерств обороны. Их цель — урегулирование ситуации в сирийском Идлибе.

Ранее сообщалось, что Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе.

Видео: YouTube / The Guardian