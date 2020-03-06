"РИА Новости" заявили, что с полуночи боевые действия в регионе не ведутся.

Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе. Об этом сообщили военно-полевые источники "РИА Новостей". Они заявили, что обстановка около города Серакиб спокойная.

Ночью боев не было. Сирийская армия полностью соблюдает режим прекращения огня прокомментировали местные эксперты

Однако за час до полуночи террористы устроили артиллерийский обстрел территории. Они атаковали объездную дорогу, а также основную трассу М5 из Дамаска в Алеппо. Ликвидировано около пяти боевых машин. Основной удар пришелся на населенный пункт Дадих. Боевики пытались отрезать стратегическую дорогу и подобраться ближе к городу. Правительственным силам удалось отбить атаки противника.

Ранее Турция ударила по двум десяткам сирийских военных днем 5 марта.

