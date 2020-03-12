Соглашение одобрил и глава минобороны Турции Хулуси Акар.

В Сирии оценили сделку России и Турции по Идлибу. Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что может улучшить обстановку зоне конфликта.

Он напомнил, что об этом также заявлял президент Сирии Башар Асад после разговора с Путиным. Хаддад сделал это в программе "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".

Соглашение одобрил и глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Мы достигли отличного соглашения на переговорах, - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе.

Видео: YouTube / Al Jazeera English