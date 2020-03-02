Минобороны: десантники эвакуировали в тыл американский БТР ВСУ М113

Уссурийские десантники обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БТР ВСУ М113. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Бронеавтомобиль производства США обнаружили в Кореневском районе Курской области. Эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава. Затем десантники провели транспортировку американского БТР в ремонтное подразделение. После проведения ремонтных работ будет принято решение об использовании трофейной техники.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52м.
Видео: Минобороны России
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