Минобороны: десантники эвакуировали в тыл американский БТР ВСУ М113

Эвакуация техники проходила в два этапа.

Уссурийские десантники обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БТР ВСУ М113. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бронеавтомобиль производства США обнаружили в Кореневском районе Курской области. Эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава. Затем десантники провели транспортировку американского БТР в ремонтное подразделение. После проведения ремонтных работ будет принято решение об использовании трофейной техники.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52м.

Видео: Минобороны России