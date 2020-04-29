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Су-57 получил преимущество перед F-35

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Российский самолет может вести бой в условиях высоких перегрузок.

Российский истребитель Су-57 получил преимущество перед американским F-35 Lightning II. Об этом рассказали журналисты из "Военно-промышленного курьера". Они пояснили, что самолеты из РФ способен вести бой с противником даже во время высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях.

Журналисты обратили внимание на мартовский ролик от Минобороны. На видео показано, как истребитель Су-57 выполнил запуск ракеты. Процесс сопровождался большими перегрузками. Разработчики создали пусковую установку для ракет с тепловой головкой наведения. Разница от американского аналога заключается в том, что самолет может работать даже в условиях перегрузок.

На видео хорошо различимо, что ракета сходит не с пусковых установок на крыльях, а из позиции в районе воздухозаборника

прокомментировали эксперты

Специалисты рассказали, что российский самолет оснащен четырьмя оружейными отсекам. Два из них  располагаются между двигателями истребителя, еще два - в крыльях, около воздухозаборников.

Два бомбардировщика ВКС России выполнили полет над Балтийским морем.

Видео: Youtube/ Минобороны России 

Теги: f-35, истребитель, с-57
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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