Су-57 получил преимущество перед F-35

Российский самолет может вести бой в условиях высоких перегрузок.

Российский истребитель Су-57 получил преимущество перед американским F-35 Lightning II. Об этом рассказали журналисты из "Военно-промышленного курьера". Они пояснили, что самолеты из РФ способен вести бой с противником даже во время высоких перегрузок и на сверхзвуковых скоростях.

Журналисты обратили внимание на мартовский ролик от Минобороны. На видео показано, как истребитель Су-57 выполнил запуск ракеты. Процесс сопровождался большими перегрузками. Разработчики создали пусковую установку для ракет с тепловой головкой наведения. Разница от американского аналога заключается в том, что самолет может работать даже в условиях перегрузок.

На видео хорошо различимо, что ракета сходит не с пусковых установок на крыльях, а из позиции в районе воздухозаборника прокомментировали эксперты

Специалисты рассказали, что российский самолет оснащен четырьмя оружейными отсекам. Два из них располагаются между двигателями истребителя, еще два - в крыльях, около воздухозаборников.

Два бомбардировщика ВКС России выполнили полет над Балтийским морем.

Видео: Youtube/ Минобороны России