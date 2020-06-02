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Израиль заявил о бесполезности российских Су-35

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Военные эксперты объяснили, что истребитель из РФ не справится с Западными F-35.

Израиль заявил о бесполезности российских Су-35. Иностранные эксперты заявили, что Египту не помогут недавно приобретенные у РФ истребители. Военные ВВС Израиля напомнили, что Су-35 не оснащены "стелс-"технологией в отличие от американских самолетов F-35i, которыми вооружена армия Израиля. 

Стоит отметить, что российские Су-35 многие специалисты мирового уровня считают альтернативой американским F-35. В Израиле заявили о технической отсталости самолетов из РФ. Иерусалим рекомендовал Каиру провести сделку с Израилем, так как возможности боевых машин ВВС Израиля превосходят характеристики Су-35 ВКС России.

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35.

Видео: Youtube/Минобороны России

Теги: израиль, истребитель, су-35
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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