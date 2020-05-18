Самолеты создаются на базе завода в Комсомольске-на-Амуре.

Россия начала производить Су-35 для поставок Египту. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой н собственный военно-дипломатический источник. Специалист пояснил, что производство самолетов для Каира ведется на авиационном заводе имени Гагарина, расположенном в Комсомольске-на-Амуре.

Эксперт напомнил, что сроки сдачи первой поставки истребителей Египту отложены из-за пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что заказчик получит российские самолеты в период с 2020 по 2021 года. Контракт предполагает поставку нескольких десятков Су-35, а также средств авиационного поражения к данным воздушным судам. О заключенной сделке стало известно в марте 2019 года, хотя соглашение подписано еще в 2018 году. Согласно оценкам специалистов, сумма договора может достигать двух миллиардов долларов.

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