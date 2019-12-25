Стоящий на карантине из-за коронавируса в Луксоре круизный теплоход покинули 83 пассажира

У 83 пассажиров отрицательный тест на коронавирус.

Круизный теплоход, на котором есть больные коронавирусом, стоит на карантине в Луксоре (Египет).

ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халеда Мугахеда сообщает, что с круизного теплохода сняли 83 пассажира, у которых тест показал отсутствие опасного коронавируса. 48 пассажиров во вторник отправились домой, остальные 35 покинут Луксор сегодня, 11 марта.

Впервые Минздрав сообщил об опасной ситуации на теплоходе 6 марта. Одна из пассажирок из Тайваня после возвращения домой обратилась в больницу, где у нее был диагностирован новый коронавирус. На теплоходе объявили карантин, на котором были выявлены заболевшие как среди египетского персонала, так и среди иностранных туристов.

На сегодняшний день в Египте зафиксировано 60 случаев заражения новым коронавирусом. Жертвой стал 1 человек, турист из Германии, который вернулся из круиза по Нилу в Хургаду с высокой температурой. На следующий день после госпитализации мужчина скончался от острой дыхательной недостаточности.

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