США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщили Wall Street Journal. Предупреждающее письмо властям направили сразу и Пентагон, и Госдепартамент. Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали главу МИД Египта отказаться от контракта с Россией. О нежелательных последствиях чиновники также уведомили руководителя ВВС страны.
Новая крупная сделка как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту
написали дипломаты
До сих пор информация о проведенной сделке Москвы с Каиром не официально не подтвердилась. Ранее появились сведения о том, что Египту поставят "свыше двух десятков машин". Общая сумма соглашений ориентировочно достигает двух миллиардов долларов. Транспортировка воздушных средств может начаться в 2020-2021 годах.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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