США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Американские дипломаты рассказали властям Каира о "нежелательных последствиях".

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщили Wall Street Journal. Предупреждающее письмо властям направили сразу и Пентагон, и Госдепартамент. Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали главу МИД Египта отказаться от контракта с Россией. О нежелательных последствиях чиновники также уведомили руководителя ВВС страны.

Новая крупная сделка как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту написали дипломаты

До сих пор информация о проведенной сделке Москвы с Каиром не официально не подтвердилась. Ранее появились сведения о том, что Египту поставят "свыше двух десятков машин". Общая сумма соглашений ориентировочно достигает двух миллиардов долларов. Транспортировка воздушных средств может начаться в 2020-2021 годах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

