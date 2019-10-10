Россия и Египет возобновили переговоры о зоне свободной торговли

Соглашение между ЕЭС и Египтом подпишут к концу 2020 года.

Глава Минпромторга Денис Мансуров заявил, что Россия возобновит поставки самолетов в Египет. Около 12 воздушных средств SSJ100 направится за границу по завершению переговоров. Вопрос относительно МС-21 сейчас находится не в интенсивной фазе обсуждений. Об этом сообщили в ТАССе.

Дипломаты затронули возможность создания зоны свободной торговли. Соглашение между Египтом и Евразийским экономическим союзом может быть подписано в 2020 году. Договоренность упростит торговлю между участниками и даст новые возможности для реализации.

Изначально, когда мы подписывали меморандум, это (полное возобновление авиасообщения - ред.) имелось в виду - без обеспечения маршрутной сетки говорить о дополнительных потребностях достаточно сложно. Думаю, что вопрос как-то решится. По некоторым регионам получается комфортная загрузка (для египетской стороны) добавил спикер

Мансуров заметил, что скорее всего ожидать соглашения с Египтом можно будет к середине следующего года. Максимальный срок ожидания - к концу 2020 года. Без внимания не остается и проблема отсутствия авиасообщения со страной. Чиновник говорил с египетским президентов о возобновлении чартерных перелетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Египет готовится к запуску чартеров из России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Skyships, РАНХиГС