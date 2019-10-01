Египет готовится к запуску чартеров из России

Авиакомпании готовы обеспечить перелеты через 2-3 недели после отмена запрета.

В АТОР сообщили, что египетские авиакомпании готовы к началу авиасообщения с Россией. Такие сведения организации предоставил бывший атташе по продвижению туризма Египта в Москве.

Мохаммед Абд Эльгани заявил, что крупные игроки туристического рынка смогут отправить рейсы спустя 2-3 недели после объявления об отмене запрета на чартеры между странами. В первую очередь самолеты направятся в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Данных о конкретных сроках возобновления перелетов у бывшего атташе по продвижению туризма нет. Сейчас предприниматели Египта обсуждают маркетинговую стратегию по привлечению туристов. Они надеются как можно скорее запустить кампанию курортов Красного моря. Для этого привлекаться будут российские рекламные агентства, блогеры.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия возобновит авиасообщение с Египтом до конца 2019 года.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

