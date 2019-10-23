Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Отечественной боевой техникой интересуются в 20 африканских странах.

Россия в 2019 году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов. Об этом сообщили "РИА Новости". Сведения для агентства предоставил генеральный директор компании "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он заявил, что имеет в виду технику ВВС и ПВО, бронетанковое и стрелковое оружие, ракетные комплексы. Москва выполнит поставки в 20 государств, среди которых Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола. Во время саммита в Сочи дипломаты подписали соглашение на транспортировку вертолетов Ми-35 в Нигер. Также интерес к российским ракетным катерам и вертолетам проявили представители Эритреи.

Напомним, что мероприятие проходит с 23 по 24 октября в Сочи. Странами-организаторами стали Египет и Россия. Приглашены для диалога специалисты из 54 государств.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ выпустил памятную монету к саммиту "Россия-Африка".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Military Forces XXI Century