ЦБ выпустил памятную монету к саммиту "Россия-Африка"

Монета номиналом в три рубля появилась в продаже 16 октября.

Центробанк выпустил памятную монету, посвященную российско-африканскому саммиту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка России. Известно, что серебряная монета изготовлена в количестве 3 тысяч штук. Ее номинал - три рубля.

На лицевой стороне изображен герб России, а на обороте - многоцветная эмблема. Эмблема делит сторону на части: верхняя показывает границы России, а нижняя описывает контуры Африканского континента. Выпущенные деньги являются таким же платежным средством, как и остальные монеты, находящиеся в обращении в стране.

Напомним, что международный форум пройдет в Сочи с 23 по 24 октября. В саммите кроме России заявлен еще один сопредседатель. Им назначен Египет

Ранее Piter.tv писал о том, что Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки.

Фото: пресс-служба Банка России

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