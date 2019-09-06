Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки

Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых. Об этом пишут РИА Новости.
Аналитики ожидали такого шага от Центробанка, так как он укладывается в политику планомерного смягчения. Однако после этого процесс падения ключевой ставки приостановится.
Предыдущее снижение было в июне — тоже на 0,25 %. В июле Банк России анонсировал возможность дальнейшего падения. Кроме того, он сообщал о переходе на нейтральную денежно-кредитную политику до середины 2020 года.
Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
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Видео: YouTube / Amazing Technology
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