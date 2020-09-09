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США применят опыт войны Германии с СССР

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В Breaking Defense рассказали, от чего будет зависеть победа в войнах будущего.

США применят опыт войны Германии с СССР. Об этом сообщили журналисты Breaking Defense со ссылкой на заявление исполнительного директора Объединенного центра ИИ Пентагона Нанда Мулчандани. Он сравнил использование систем с искусственным интеллектом с успешным опытом фашистской Германии в войне против Советского Союз.

ИИ позволит американским военным оперативно и эффективно принимать решения о ведении боевых конфликтов в будущем. Мулчандани считает, что победа будет заключаться не в физических образцах оружия, а в алгоритмах систем ИИ. 

Посмотрите на годы блицкрига Второй мировой войны, когда нацистская Германия имела меньше танков меньшего размера, но использовала их лучше, ее тактики превосходили крупные, но медленно реагирующие французские и советские соединения

Нанда Мулчандани, и.д. Объединенного центра ИИ Пентагона

В издании считают, что эксперт фактически заявил об усилении цикла НОРД (OODA, Observe–Orient–Decide–Act), предложенный стратегом Джоном Бойдом. Он подразумевает тактику "наблюдение, ориентация, решение, действие".

Пентагон спрогнозировал удвоение ядерного арсенала Китая к 2030 году.

Видео: YouTube / DecisionSkills

Теги: война, германия, пентагон, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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