В Breaking Defense рассказали, от чего будет зависеть победа в войнах будущего.

США применят опыт войны Германии с СССР. Об этом сообщили журналисты Breaking Defense со ссылкой на заявление исполнительного директора Объединенного центра ИИ Пентагона Нанда Мулчандани. Он сравнил использование систем с искусственным интеллектом с успешным опытом фашистской Германии в войне против Советского Союз.

ИИ позволит американским военным оперативно и эффективно принимать решения о ведении боевых конфликтов в будущем. Мулчандани считает, что победа будет заключаться не в физических образцах оружия, а в алгоритмах систем ИИ.

Посмотрите на годы блицкрига Второй мировой войны, когда нацистская Германия имела меньше танков меньшего размера, но использовала их лучше, ее тактики превосходили крупные, но медленно реагирующие французские и советские соединения Нанда Мулчандани, и.д. Объединенного центра ИИ Пентагона

В издании считают, что эксперт фактически заявил об усилении цикла НОРД (OODA, Observe–Orient–Decide–Act), предложенный стратегом Джоном Бойдом. Он подразумевает тактику "наблюдение, ориентация, решение, действие".

Пентагон спрогнозировал удвоение ядерного арсенала Китая к 2030 году.

Видео: YouTube / DecisionSkills