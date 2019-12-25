В США обеспокоены увеличением военной мощи КНР в сфере ядерного арсенала.

Пентагон спрогнозировал удвоение ядерного арсенала Китая к 2030 году. Об этом сообщили журналисты из The Hill со ссылкой на доклад оборонного ведомства Конгрессу. Американские чиновники рассказали, что в следующие пять лет Пекин доведет количество хранящихся ядерных боеголовок 200 единиц. Власти КНР регулярно расширяют и модернизируют свой боевой арсенал.

В Пентагоне отметили, что КНР планирует получить всю ядерную триаду, чтобы иметь возможность запускать ядерные ракеты с земли, воздуха и моря. В ведомстве обеспокоены долгосрочными планами Пекина по усилению собственной боевой мощи.

Напомним, что глава Пентагона Марк Эспер в прошлые выходные заявил о том, что США необходимо укреплять ядерные силы из-за роста военной мощи КНР.

Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях.