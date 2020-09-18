Американские военные протестировали установку Advanced Gun System.

США показали перехват "российской" ракеты гаубицей. Ролик опубликован на YouTube-канале Weapons Of World. Представители блога заявили, что на кадрах представлены учения Вооруженных сил страны с использованием 155-мм артиллерийской установки под названием Advanced Gun System (AGS). Оружие установлено на самоходную гаубицу M110 Howitzer.

Новый снаряд может предоставить кораблям эффективное и относительно недорогое противодействие противокорабельным крылатым ракетам, БПЛА, самолетам публикация The Drive

Американские военные смогли при помощи гаубицы перехватить воздушную мишень BQM-167 Skeeter, которая имитировала российскую крылатую ракету. В качестве пушечного ядра использовался гиперзвуковой снаряд Hyper Velocity Projectile (HVP).

Журналисты из The Drive заявили, что применение подобного снаряда для уничтожения вражеских ракет объясняется его невысокой стоимостью. го цена оценивается экспертами в 75-100 тысяч долларов, тогда как стоимость ракеты RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) - два миллиона долларов.

Американская гаубица сбила "российскую" ракету.

Видео и фото: YouTube/Weapons Of World

