Байден считает последние кибератаки серьезной угрозой нацбезопасности

Политик призвал демократов и республиканцев вместе бороться с возникающими угрозами.

Джо Байден считает последние кибератаки серьезной угрозой национальной безопасности США. Об этом представитель демократической партии сообщил во время брифинга с журналистами в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Политик рассчитывает, что его партия вместе с республиканцами будет совместно бороться с кибератаками.

Мы по-прежнему изучаем масштаб хакерской атаки в отношении SolarWind, нанесенный ущерб...Нам необходимо ликвидировать пробел относительно того, какими способностями мы обладаем сейчас и должны обладать для лучшего сдерживания, выявления, прекращения и ответного реагирования в будущем Джо Байден, избранный президент США

По мнению будущего главы Белого дома, противодействие угрозам в сфере кибербезопасности - это то направление, по которым демократы и республиканцы достигли согласия. Байден напомнил, что администрации следует ничего не упустить во время передачи полномочий новым руководителям Белого дома. Он призвал обеспечить "полную прозрачность" в вопросе финансирования правительства, а также военного бюджета.

Байден: США придется вновь завоевывать доверие мирового сообщества.

Видео: YT / Joe Biden