Мэр Бергамо одобрил инициативу увековечить память о помощи России

Мэр Бергамо Джорджо Гори одобрил инициативу увековечить память о помощи России. Об этом пишет ТАСС.
Гори подчеркнул, что это будет возможно так как Россия проявила себя в борьбе с коронавирусной инфекцией. Российские специалисты помогали с дезинфекцией пансионатов для пожилых людей.
Они проявили высший профессионализм, и Бергамо, безусловно, в долгу. Поэтому если есть возможность отдать дань этой дружбе, которая сложилась в ходе общей борьбы, мы были бы рады.
- мэр итальянского Бергамо, Джорджо Гори
Организация "Помоги нам спасти детей" помогла детям Беслана после теракта в школе в 2004 году. Сейчас специалисты оказывают помощь детям, которые проживают на востоке Украины. Напомним, там по-прежнему не прекращается вооруженный конфликт. Также организация помогает детям в архангельской, волгоградской и московской больницах.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Китай не намерен участвовать в переговорах РФ и США по ядерному оружию.
Видео: Youtube/Минобороны России
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