Мэр Бергамо одобрил инициативу увековечить память о помощи России

Накануне итальянская общественная организация «Помогите нам спасти детей» предложила учредить День российско-итальянской солидарности.

Мэр Бергамо Джорджо Гори одобрил инициативу увековечить память о помощи России. Об этом пишет ТАСС.

Гори подчеркнул, что это будет возможно так как Россия проявила себя в борьбе с коронавирусной инфекцией. Российские специалисты помогали с дезинфекцией пансионатов для пожилых людей.

Они проявили высший профессионализм, и Бергамо, безусловно, в долгу. Поэтому если есть возможность отдать дань этой дружбе, которая сложилась в ходе общей борьбы, мы были бы рады. - мэр итальянского Бергамо, Джорджо Гори

Организация "Помоги нам спасти детей" помогла детям Беслана после теракта в школе в 2004 году. Сейчас специалисты оказывают помощь детям, которые проживают на востоке Украины. Напомним, там по-прежнему не прекращается вооруженный конфликт. Также организация помогает детям в архангельской, волгоградской и московской больницах.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Китай не намерен участвовать в переговорах РФ и США по ядерному оружию.

Видео: Youtube/Минобороны России