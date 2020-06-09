Чуньин отметила, что Китай неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу.

Китай не намерен участвовать в переговорах РФ и США по ядерному оружию. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Планируется, что переговоры состоятся 22 июня в Вене. Официальный представитель МИД КНР подчеркнула, что Вашингтон регулярно вмешивает Китай в вопрос продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Китайские власти считают, что так США хочет скинуть с себя ответственность на другие страны. Чуньин добавила, что за последнее время Вашингтон покинул ряд международных договоров, среди которых есть затрагивающие вооружение. В Китае уверены, что штаты не собираются вести искренние переговоры.

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Видео:Youtube/CCTV Video News Agency