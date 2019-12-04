Авторы доклада пишут, что пандемия коронавируса и карантин оказали шоковое воздействие на экономику многих стран.

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики. Об этом написано в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.

По прогнозам специалистов банка, мировая экономика находится в рецессии. Сжатие показателей составит 5,2%. Последний раз такой спад в экономике был зафиксирован во Вторую мировую войну.

Сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года. - доклад Всемирного банка

Аналитики прогнозируют рост мирового ВВП до 4,2 процента. Это произойдет в 2021 году. Всемирный банк уверен, что произойдет падение совокупного ВВП на 7 процентов в странах с развитой экономикой. Тяжелее всего придется странам, в которых особенно сильно распространялась коронавирусная инфекция и серьезно пострадали отрасли торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Чехии рассказали о "важнейшей трудности" страны.

Видео: Youtube/World Bank