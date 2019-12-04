Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики. Об этом написано в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
По прогнозам специалистов банка, мировая экономика находится в рецессии. Сжатие показателей составит 5,2%. Последний раз такой спад в экономике был зафиксирован во Вторую мировую войну.
Сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.
- доклад Всемирного банка
Аналитики прогнозируют рост мирового ВВП до 4,2 процента. Это произойдет в 2021 году. Всемирный банк уверен, что произойдет падение совокупного ВВП на 7 процентов в странах с развитой экономикой. Тяжелее всего придется странам, в которых особенно сильно распространялась коронавирусная инфекция и серьезно пострадали отрасли торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Чехии рассказали о "важнейшей трудности" страны.
Видео: Youtube/World Bank
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