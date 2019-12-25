Если бы информация о российских дипломатах не просочилась в СМИ, то её бы в спокойном режиме проверили спецслужбы и тайная полиция.

В Чехии рассказали о "важнейшей трудности" страны. Заявление сделал пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек.

По его словам, самой большой проблемой оказалась утечка в СМИ секретной и дипломатической информации. Овчачек отметил, что данную проблему предстоит решать в будущем.

Он подчеркнул, что если бы информация о российских дипломатах не просочилась в СМИ, то её бы в спокойном режиме проверили спецслужбы и тайная полиция. Но после того, как издание Respekt опубликовало материал о якобы российском дипломате, который привёз в Чехию яд для убийства местных политиков, дело перешло в политическую плоскость из-за резонанса.

Овчачек рассказал, что в подобных ситуациях журналистов используют и втягивают в чужие игры. Пресс-секретарь задал вопрос и спецслужбам — почему их сотрудники "сливают" секретную информацию своим приятелям в СМИ, которую те потом публикуют в газетах.

Ранее Чехия объявила двоих сотрудников посольства РФ персонами нон грата.