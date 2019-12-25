Высылка дипломатов связана с информацией о попытках отравить трёх чешских политиков.

Чехия объявила двоих сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Решение принял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом пишет Reuters.

Политик подтвердил, что высылка дипломатов связана с информацией о попытках отравить трёх чешских политиков.

В начале апреля появилась информация, что в Чехию прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. Автомобиль дипломатической миссии отвёз его в посольство. Оказалось, что речь шла о сотруднике "Россотрудничества" Андрее Кончакове.

Чешские спецслужбы заявили, что он провезти с собой яд, чтобы отравить политиков, которые критикуют РФ. Отмечалось, что среди них мэр Праги - Зденек Гржиб.

Ранее в МИД России выразили демарш послу Чехии.