Дальнейшее выстраивание отношений будет зависеть от того, как Чехия отреагирует на демарш.

В МИД России выразили демарш послу Чехии в связи с затягиванием консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года.

Известно, что 1 июня посол Чехии был приглашён в российское министерство иностранных дел, где замминистра Владимир Титов рассказал ему о выраженном демарше.

Титов отметил, что отношения между двумя странами в последние месяцы значительно деградировали.

Накопилось много проблем, созданных не по нашей вине. Владимир Титов, заместитель главы МИД РФ

В российском ведомстве подчеркнули, что Россия к диалогу готова, однако власти Чехии продолжают деструктивные действия, что вызывает сомнения в серьёзности их намерений выправить ситуацию.

Титов заявил, что дальнейшее выстраивание отношений будет зависеть от того, как Чехия отреагирует на демарш.

Ранее живущие в Чехии россияне рассказали об отношении чехов к сносу памятника маршалу Коневу.

Видео: ВК/МИД России