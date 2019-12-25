Живущие в Чехии россияне рассказали об отношении чехов к сносу памятника маршалу Коневу

Снос памятника широко обсуждается не только на дипломатическом уровне, но и среди местных жителей. Как оказалось, молодежь и жители столицы скорее поддерживают случившееся, пенсионеры и обитатели маленьких городов – вступаются за памятник. Значительной части населения конфликт вокруг монумента просто неинтересен.

Памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге снесли по решению городских властей 3 апреля. Из-за демонтажа мнения разделились на тех, кто поддерживает снос и считает, что памятнику советскому маршалу не место на чешской земле, другие же напротив, возмущены действиями чехов.

Например, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков указал на то, что чехи должны быть благодарны этому человеку, а сам памятник должен быть восстановлен в Чехии или в России. Президент Чехии Милош Земан также считает, что роль Конева для чешской истории имеет большое значение: "Маршалу Коневу, который освободил не только Прагу, но он также освободил Освенцим, принадлежит место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли".

При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в защиту инициаторов сноса памятника –— главы района Прага-6, заявив, что люди на позициях имеют право принимать те решения, которые они считают верными.

Мы решили узнать у русских, живущих в Чехии, как оценивают местные жители эту ситуацию. Об отношении к памятнику Коневу нам рассказал Максим, который 2,5 года живет в Праге. По его словам, против сноса памятника высказываются коммунисты и их последователи, а жители Праги больше поддерживают мэра города, который выступал за демонтаж.

Сейчас основные сторонники возвращения памятника Конева, которые выступают в сети и дают российским СМИ интервью – это коммунисты. К ним в нынешней Чехии отношение такое себе. В сенате у них целых 15 мест из 200. Полагаю, что их сторонники в небольших городах и деревенских. По большому счету им н Конева наплевать. Просто ребята верны своим коммунистическим традициям. Остальные в принципе относятся положительно — Конев подавлял восстания в Венгрии, так что нехорошо, что он стоит на видном месте, давайте кого-нибудь другого поставят. Тем более чехи подозревают, что Конев готовил вторжение в Чехию, об этом документально неизвестно, архивы никто не открывает, но предполагается, что так и есть. Максим, местный житель

Тема широко обсуждается и в социальных сетях. На наш вопрос об отношении к демонтажу памятника ответили несколько человек. Среди них Тимур, который подтвердил информацию, что памятник был ценен только для членов коммунистической партии, а для все остальных не имел никакого значения. Некоторые высказались в комментариях не так спокойно.

Этот памятник оккупанту интересует только бездельников из посольства и консульства. Им и их семьям надо как-то создавать видимость деятельности. Иначе вернут в Россию. А для них нет ничего страшнее, чем вернуться на любимую Родину. Владимир Никулин, местный житель

Однако часть жителей все-таки поддержала позицию о сохранении памятника в Праге, сославшись на то, что сейчас у молодежи в Чехии другие ценности.

Расслоение по возрастному признаку действительно заметно. В частности, один из комментаторов рассказал об акциях по сбору подписей в защиту памятника и многочисленных жалобах на случившееся со стороны местных пенсионеров.

В ночь на 9 мая на место памятника советскому маршалу был установлен унитаз, затем его убрали местные власти. Сам монумент планируют поместить в одном из музеев Праги, проведут конкурс на новый памятник героям-освободителям Праги в 1945 году.

Фото: Piter.TV, instagram/smirnovamarina5103