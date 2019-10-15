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Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова

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В московской больнице рассказали о смерти пациента, прибывшего после аварии с участием Михаила Ефремова.

Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей столичной больницы. 

Напомним, что ранее пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель пострадал после автомобильной аварии, когда в его транспортное средство врезалась иномарка российского актера.Предположительно, Михаил Ефремов мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где ударился о "Ладу".

На данный момент в отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram/ 112

Теги: михаил ефремов, смоленская площадь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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Аноним
Сегодня 9:33

Сейчас заявят,что у Ефремова был сердечный приступ, или же не справился с управлением- машина подвела. Они всегда выходят сухими из воды 

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