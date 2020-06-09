Артист выдохнул 2,1 промилле алкоголя.

Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала Baza. По данным СМИ, экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови заслуженного артиста России после смертельной автомобильной аварии. В выдыхаемом им воздухе зарегистрировано 1,05 мг на один литр алкоголя (2,1 промилле). Напомним, что допустимая норма составляет 0,16 промилле.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади. На автомобиле он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой". В результате аварии серьезно пострадал водитель "Лады". Его госпитализировали, однако 67-летний Сергей Захаров скончался от потери крови утром 9 июня.

Михаил Ефремов признал себя виновным в аварии. На данный момент артист отпущен под подписку о невыезде. Следствие хочет ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест. Это связано с переквалификацией уголовного дела по более жесткой статье.

Видео: Telegram/ 112