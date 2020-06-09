Михаил Ефремов признал себя виновным в аварии. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал адвокат заслуженного артиста России. По словам юриста, его клиент осознал свою вину в смертельном ДТП на Смоленской площади.
Напомним, что трагедия произошла вечером 8 июня. Около 21:44 вечера в центре Москвы автомобиль Jeep Grand Cheroky выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с "Ладой". Водитель последнего транспортного средства тяжело пострадал. Утром 9 июня стало известно, что 67-летний мужчина скончался в больнице.
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде. Однако сейчас следственные органы планируют подать ходатайство об изменении меры пресечения. Это связано с переквалификацией дела по более жесткой статье.
Установлена причина смерти погибшего в аварии с участием Ефремова водителя.
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