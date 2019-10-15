Установлена причина смерти погибшего в аварии с участием Ефремова водителя

Водитель "Лады" погиб из-за обильной кровопотери.

Установлена причина смерти погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова водителя. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственный источник. По словам эксперта, врачи определили, что водитель "Лады" Сергей Захаров скончался в результате обильной кровопотери.

Мужчина получил множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки источник "Интерфакса"

Специалист объяснил, что московские медики всю ночь боролись за жизнь пациента. Однако утром 9 июня у 67-летнего мужчины отказало сердце. Медикам не удалось восстановить сердечный ритм. В больнице рассказали, что полученные пострадавшим множественные травмы были не совместимы с жизнью. В ДТП пациент повредил жизненно-важные органы, которые стали отказывать один за другим.

Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии. Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП в Москве.

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