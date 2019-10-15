Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии

Актера отпустили под подписку о невыезде после устроенного им ДТП с погибшим.

Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после автомобильной аварии. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении источник агентства

Напомним, что ДТП на Смоленской площади в Москве с участием актера произошло вечером 8 июня. Утром 9 июня стало известно о том, что в больнице скончался водитель, в машину которого врезался российский артист. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, однако после известия о смерти человека, его могут переквалифицировать на более тяжкую статью. Медицинское освидетельствование показало, что на момент управления транспортном средством, Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам виновник ДТП серьезно не пострадал.

Напомним, что в аварии скончался 67-летний водитель "Лады" Сергей Захаров. Уроженец Рязани работал в Москве курьером в интернет-магазине "Деликатеска.ру". на момент аварии он разводил товар клиентам.

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