Ефремова могут посадить под домашний арест

Следствие будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с переквалификацией уголовного дела.

Михаила Ефремова захотели посадить под домашний арест. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, следствие планирует подать ходатайство об изменении меры пресечения для актера, устроившего ДТП в центре Москвы. Сейчас нарушитель, пойманный в состоянии алкогольного опьянения, отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, что изменение меры пресечения связано с переквалификацией уголовного дела по более тяжкой статье. Утром 9 июня стало известно о том, что в столичной больнице скончался водитель, в которого Ефремов врезался на собственном транспортном средстве. Сергей Захаров был госпитализирован с места ДТП, но умер от кровопотери.

На данный момент Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности гибель человека. С начала 2020 года актер 10 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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