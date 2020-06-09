Последние новости о ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Накануне актёр совершил лобовое столкновение. Второй водитель скончался в больнице.

Момент ДТП с актёром Михаилом Ефремовым

В понедельник, 8 июня, около 21:40 около дома №3 на Смоленской площади в Москве столкнулись два автомобиля. За рулем одной из машин был актер Михаил Ефремов. Судя по записям с камер, Ефремов из крайнего правого ряда заехал на встречную полосу, при этом пересек двойную сплошную. По встречке в это время ехал небольшой фургон Lada. Джип актера столкнулся с ним лоб в лоб.

Сам артист не пострадал, а вот водитель 1963 года рождения был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии (в больнице он скончался). Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, в момент ДТП Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, который погиб после ДТП, работал курьером в компании доставки еды.

Изначально в отношении актера возбудили дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до 7 лет.

Умер пострадавший в ДТП с участием Ефремова

В больнице скончался 58-летний водитель, пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым. Он после аварии оказался зажат в кабине легковушки. Его экстренно госпитализировали в реанимобиле в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У мужчины был диагностирован перелом грудной клетки и черепно-мозговая травма, была проведена операция. Травмы оказались слишком серьезными, мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью после смерти пострадавшего в аварии. Об этом "Интерфаксу" сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин. Дело расследуется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК (Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по ней составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.

Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде

Актер Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде после "пьяного" ДТП в центре Москвы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Иван Стебунов был в машине с пьяным Михаилом Ефремовым

Российский актер театра и кино Иван Стебунов заявил Sport24, что он и его жена Марина Александрова не были в салоне автомобиля, устроившего ДТП в центре Москвы. За рулем авто был только Михаил Ефремов. По словам Стебунова, он, его жена, а позже и актер Сергей Гармаш просто приехали на место аварии.

Реакция соцсетей на смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова

Первой об аварии высказалась 19-летняя дочь Ефремова Анна-Мария.

Также по поводу ДТП высказалась актриса Эвелина Бледанс.

И совсем не доброе пожелание в своем Instagram написал Дмитрий Губерниев.

Не перестают писать множество нелестных комментариев в адрес артиста и простые россияне.

Фото: Instagram/ amefremova; guberniev_dmitry; bledans

Видео: Twitter.ЦОДД