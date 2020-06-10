Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова полицией

Артист не смог вспомнить где и в каких дозах он употребил алкоголь перед трагической поездкой.

Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова полицейскими. Ролик опубликовал Следственный комитет России. На кадрах заслуженный артист России отвечает на вопросы по поводу смертельной аварии, которая произошла в центре Москвы 8 июня. Деятель культуры находился за рулем автомобиля, который выехал на встречную полосу движения и протаранил там "Ладу". В крови Ефремова обнаружили наркотические вещества, а также алкоголь.

Михаил Ефремов ответил на вопрос правоохранителей о своем самочувствии. Он заявил, что "ни в каком" состоянии, поэтому не может говорить. Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке

Михаил Ефремов добавил, что на момент совершения ДТП вероятно был пьян. Однако он не смог вспомнить, где именно он употреблял алкоголь и в каких количествах. Артист добавил, что признает свою вину в трагедии, в которой скончался 67-летний автомобилист.

Напомним, что против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело. Его грозит до 12 лет лишения свободы. До 9 августа мужчину поместили под домашний арест.

Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП.

Видео: СК России