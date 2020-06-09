Заслуженный артист охарактеризовал ДТП в зале Таганского суда.

Российский актёр Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Ефремов заявил, что "это всё, конечно, чудовищно произошло". Когда актёра спросили, виновен ли он в аварии со смертельным исходом, он утвердительно кивнул головой в ответ. Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Напомним, что смертельное ДТП с участием российского актёра произошло в понедельник, 8 июня, у дома №3 на Смоленской площади в центре Москвы. После медицинского освидетельствования выяснилось, что актёр находился в состоянии в алкогольного опьянения. Также в крови актёра были найдены следы наркотических веществ.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Милонов предложил лишить Ефремова всех званий.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.