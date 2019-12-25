Адвокат Ефремова опроверг слухи о драке и инсульте у актера

Актер продолжает работать в швейном цеху в колонии.

Петр Хархонин, адвокат актера Михаила Ефремова, опроверг слухи о драке и инсульте у своего клиента в колонии. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Хархонин отметил, что все разговоры на эту тему, которые появились в СМИ, являются враньем. Он также возмутился тем, что в этих слухах ссылаются на адвокатов Ефремова. Сообщалось, что у Ефремова случился инсульт после драки с гражданином Ирана.

Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте. Петр Хархонин, адвокат

Также Хархонин добавил, что его клиент продолжает работать в швейном цеху. Он подчеркнул, что в колонии все относятся уважительно к Ефремову.

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Актера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что фильм Ефремова выиграл на всероссийском конкурсе среди осужденных

Фото: starhit.ru