Фильм Ефремова выиграл на всероссийском конкурсе среди осужденных

Его картина победила в номинации "Лучший монтаж".

Фильм актера Михаила Ефремова под названием "Евангелие от Федора" победил во всероссийском конкурсе среди осужденных. Об итогах написала пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии.

В номинации "Лучший монтаж" победу одержали Е. и З. – заключенные Алексеевской колонии № 4. Уточняется, что под Е. подразумевается Ефремов.

Сюжет фильма основан на романе Федора Достоевского "Преступление и наказание". В нем снялись осужденные, статьи которых были созвучны проблемам героев произведения. Роль следователя Порфирия Петровича досталась сотруднику колонии Алексею Бондареву. Соню Мармеладову сыграла дочь Ефремова Вера – она прислала в колонию видео со своим исполнением.

Монологи Раскольникова, Мармеладова, Лужина, Разумихина, Свидригайлова и других персонажей художники перенесли на листы ватмана. Теперь они висят на стендах библиотеки колонии.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cheroke, врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля умер от полученных травм. Пресненский суд Москвы приговорил актера к 8 годам в колонии, затем срок сократили до 7,5 лет. Защита добивается смягчения наказания.

Ранее мы писали, что о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут документальный фильм.

Фото: Instagram / efremov.artist