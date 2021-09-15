Суд отказался смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову

Решение инстанции: артист будет находиться в заключении 7,5 лет.

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову, который отбывает срок в Белгородском исправительном учреждении за смертельное ДТП, которое произошло на Садовом кольце в 2012 году. Инстанция оставила приговор без изменения. Сторона защиты настаивала на том, что фигурант расследования раскаялся в трагедии и полностью возместил моральный ущерб пострадавшей стороне. Также адвокаты напомнили, что до аварии артист получал государственные награды, занимался благотворительностью.

Прокуратура и потерпевшие не согласились со стороной защиты. Они просили суд оставить приговор Ефремову в силе. Государственный обвинитель заметил, что артист больше не способен приносить пользу российскому обществу. Он уверен, что оснований для смягчения вердикта нет.

Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья. речь прокурора

Напомним, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня прошлого года. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Артист на иномарке выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Ладой". Экспертиза подтвердила, что в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ефремов обжалует приговор по делу о смертельном ДТП.

Фото и видео: Telegram / LifeShot, Mash