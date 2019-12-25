Артист надеется получить меньший срок заключения или замену наказания на условное.

Российский актер Михаил Ефремов обжалует приговор по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом рассказали журналисты телеканала "360", которые будут вести прямую трансляцию из зала заседания. По информации от источника, жалоба на вынесенный приговор рассматривается во Втором кассационном суде. Ранее инстанция приговорила фигуранта расследования к семи годам и шести месяцам заключения. Мужчина находится в колонии общего режима. Адвокаты Ефремова (Роман Филиппов и Петр Хархорин) полагают, что их клиент должен получить меньший срок в тюрьме или даже условное наказание.

Сторона защиты приводит в качестве аргумента то, что Михаил Ефремов раскаялся в совершенном ДТП. Также артист имеет государственные благодарности и награды. Он активно занимается благотворительностью. Во время своего заключения в исправительной колонии он не получил от руководства ни одного замечания.

Филиппов и Хархорин указывают на то, что во время рассмотрения уголовного дела было допущено множество нарушений. В частности, Ефремова следовало перевести в колонию-поселение из-за слабого здоровья артиста. Также на иждивении у фигуранта расследования осталось много родственников.

Напомни, что смертельная авария в Москве с участием автомобиля актера произошло в начале июня 2020 года. Его машина вылетела на встречную полосу движения, а после протаранила машину. За рулем второго транспортного средства находился курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице.

Михаил Ефремов написал письма родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Фото: Piter.tv