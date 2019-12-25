Михаил Ефремов написал письма родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова

Его жизнь разделилась на "до и после" аварии.

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на семь с половиной лет лишения свободы, написал письма родственникам погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

В письме к вдове артист заявляет, что его жизнь разделилась на "до и после" аварии и уже "никогда не будет прежней". Ефремов уверяет, что не может простить себя, и приносит супруге Захарова глубочайшие соболезнования и искренне просит прощения.

Также актёр извинился перед родными Сергея Захарова за выбор адвоката.

Если вам что-нибудь будет нужно, то все, что в моих силах, я сделаю. Михаил Ефремов, актёр

Ранее мы писали, что к делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России.

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