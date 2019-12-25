К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

К делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, попытались привлечь самого опытного адвоката России — Генриха Падву. Об этом защитник рассказал в интервью изданию "Лента.ру".
В первый день мне звонили и просили вступить в дело.
Генрих Падва, адвокат
По словам юриста, он порекомендовал обратившимся другого опытного адвоката по подобным делам — к нему обратились. Однако, считает Падва, после "кто-то им насоветовавал этого Пашаева".
По мнению Падвы, стиль защиты Пашаева вредит Михаилу Ефремову. Адвокат считает, что если суд не согласится с линией защиты о невиновности актёра, то действия Пашаева ухудшат условия наказания для Ефремова.
Ранее суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все