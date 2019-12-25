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К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России
Сегодня, 9:34
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matveyvn

К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

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По мнению Падвы, стиль защиты Пашаева вредит Михаилу Ефремову.

К делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, попытались привлечь самого опытного адвоката России — Генриха Падву. Об этом защитник рассказал в интервью изданию "Лента.ру".

В первый день мне звонили и просили вступить в дело.

Генрих Падва, адвокат

По словам юриста, он порекомендовал обратившимся другого опытного адвоката по подобным делам — к нему обратились. Однако, считает Падва, после "кто-то им насоветовавал этого Пашаева".

По мнению Падвы, стиль защиты Пашаева вредит Михаилу Ефремову. Адвокат считает, что если суд не согласится с линией защиты о невиновности актёра, то действия Пашаева ухудшат условия наказания для Ефремова.

Ранее суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова.

Теги: адвокат, генрих падва, дело ефремова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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