К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

По мнению Падвы, стиль защиты Пашаева вредит Михаилу Ефремову.

К делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, попытались привлечь самого опытного адвоката России — Генриха Падву. Об этом защитник рассказал в интервью изданию "Лента.ру".

В первый день мне звонили и просили вступить в дело. Генрих Падва, адвокат

По словам юриста, он порекомендовал обратившимся другого опытного адвоката по подобным делам — к нему обратились. Однако, считает Падва, после "кто-то им насоветовавал этого Пашаева".

По мнению Падвы, стиль защиты Пашаева вредит Михаилу Ефремову. Адвокат считает, что если суд не согласится с линией защиты о невиновности актёра, то действия Пашаева ухудшат условия наказания для Ефремова.

Ранее суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова.