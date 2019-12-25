Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

Прокурор запросит наказание обвиняемому 3 сентября.

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу Ефремова. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание начнется в четверг в 10:00 мск. Судья Елена Абрамова заявила, что в этот день пройдут прения сторон. На предстоящем заседании стороны обобщат доказательства, гособвинение озвучит наказание, которое будет справедливым для заслуженного артиста Михаила Ефремова. Затем актер выступит с последним словом, после чего суд уйдет на вынесение приговора.

Напомним, что 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", за рулем которой находился Сергей Захаров. От полученных травм водитель скончался в НИИ им. Склифосовского. Позднее выяснилось, что Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Изначально он взял ответственность за смертельное ДТП, но потом защита изменила тактику и он начал уклоняться от признания вины.

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