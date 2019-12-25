Лукашенко предупредил о резне в случае прихода новой власти

Он отметил, что не хочет допустить, чтобы его страну порезали на куски.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о резне в случае прихода новой оппозиционной власти. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

Лукашенко считает, что по сравнению с этим то, что происходило на Украине, "будет цветочками".

Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. - Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, Александр Лукашенко одержал победу. Это вызвало волну протестов в республике. Оппозиция не согласна с официальными результатами.

Ранее мы сообщили, что Москва высказалась о возможных санкциях США из-за Белоруссии.