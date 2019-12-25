Рябков заявил, что США бесцеремонно вмешиваются в чужие дела, а Россия уважает право белорусов самостоятельно разобраться в происходящем.

Москва высказалась о возможных санкциях США из-за Белоруссии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Замглавы МИД РФ считает, что власти Соединенных Штатов должны не делать предупреждения кому бы то ни было, а дать гражданам Белоруссии выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами. Рябков уточнил, что Вашингтон не первый раз "самым бесцеремонным и грубым образом" вмешивается во внутренние дела других стран.

Напомним, что президент России Владимир Путин озвучил просьбу Александра Лукашенко. Тот попросил его создать в России резерв силовиков, которых, при необходимости, могут направить в Белоруссию.

Ранее мы сообщили, что Тихановская озвучила свое мнение по вопросу Крыма.