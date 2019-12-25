Ефремова этапировали в колонию

Артист отправится на карантин длиной в 15 суток.

Актёра Михаила Ефремова, осуждённого на 7,5 лет за смертельное ДТП, этапировали из белогородского СИЗО в одну из колоний. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Второго декабря осужденного Михаила Ефремова этапировали из СИЗО-3 УФСИН России. цитата из сообщения пресс-службы

По прибытию в исправительное учреждение артист, как и все осуждённые, отправится на карантин длиной в 15 суток. После этого администрация рассмотрит вопрос о трудоустройстве Ефремова — с учётом его возраста, а также состояния здоровья и, по возможности, специальности.

Ранее Михаил Ефремов написал письма родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

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