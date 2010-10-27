Бывшего начальника УФСИН Петербурга приговорили к 20 годам строгого режима

Суд признал Сергея Мойсеенко виновным в растрате.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника УФСИН России по городу Сергея Мойсеенко к 20 годам колонии строгого режима. Об этом 13 октября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в декабре 2015 — январе 2016 года Мойсеенко вместе с подчинённым Кудриным и сотрудником подрядной организации Черновым организовали растрату бюджетных средств, предназначенных для оснащения следственного изолятора "Кресты" на 4 тыс. мест.

По данным следствия, злоумышленники оформили фиктивные документы на поставку 69 коммутаторов Ubiquiti EdgeSwitch и 20 источников бесперебойного питания Delta GES на сумму не менее 7,1 млн руб. Средства были переведены на счета АО "ГСК", однако оборудование в изолятор так и не поступило.

Кроме того, суд учёл при вынесении приговора предыдущие преступления Мойсеенко — подстрекательство к убийству куратора строительства СИЗО "Кресты" Николая Чернова и получение взяток. По совокупности наказаний экс-чиновник получил 20 лет колонии строгого режима и лишён звания полковника внутренней службы.

Дело в отношении Чернова прекращено в связи со смертью, а Кудрин, проходящий по делу соучастником, объявлен в международный розыск.

