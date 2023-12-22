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Поджог автомобиля УФСИН на Арсенальной улице попал на видео

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С места происшествия изъяты смывы жидкости, фрагмент строительного материала, следы обуви.

Возгорание автомобиля Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) зафиксировала камера в Калининском районе Петербурга. Видеозапись поджога оказалась в распоряжении Piter.tv 5 февраля.

Сообщение о возгорании у дома 66 по Арсенальной улице поступило в экстренные службы 3 февраля в 22:31. По прибытии на место происшествия был обнаружен Форд Фокус, принадлежащий ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по СПб и ЛО, с выгоревшим салоном и разбитыми стеклами.

С места происшествия изъяты смывы жидкости, фрагмент строительного материала, следы обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На выходных после поджога покрышек на Будапештской пострадали пожилые супруги.

Видео: Piter.tv

Теги: арсенальная улица, поджог, уфсин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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