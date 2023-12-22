Поджог автомобиля УФСИН на Арсенальной улице попал на видео

Возгорание автомобиля Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) зафиксировала камера в Калининском районе Петербурга. Видеозапись поджога оказалась в распоряжении Piter.tv 5 февраля.
Сообщение о возгорании у дома 66 по Арсенальной улице поступило в экстренные службы 3 февраля в 22:31. По прибытии на место происшествия был обнаружен Форд Фокус, принадлежащий ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по СПб и ЛО, с выгоревшим салоном и разбитыми стеклами.
С места происшествия изъяты смывы жидкости, фрагмент строительного материала, следы обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На выходных после поджога покрышек на Будапештской пострадали пожилые супруги.
Видео: Piter.tv
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