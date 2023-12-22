УФСИН сообщило о смерти Навального в колонии

Осуждённый почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание.

В пятницу, 16 февраля, в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа скончался основатель ФБК* Алексей Навальный. Об этом свидетельствуют данные регионального управления ФСИН.

Как отмечается в официальном релизе ведомства, осуждённый почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание.

В учреждение немедленно прибыли медицинские работники, а также бригада скорой медицинской помощи, однако попытки спасти Навального оказались безуспешны. Медики констатировали его смерть.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются. УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу

Фото: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) / navalny



* ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории России